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    Ordu’daki halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

    Bir ortaokulda görev yapan 36 yaşındaki müdür yardımcısı, arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan müdür yardımcısı, kurtarılamadı.
    • 21.05.2022 - 11:58
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    Ordu’daki halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

    Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi’ndeki Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı.

    Kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

    Yardıma koşan arkadaşları Öztürk’e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.

    Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.

    4 yıldır görev yapıyordu

    DHA’nın haberine göre bekar olduğu öğrenilen Raif Öztürk’ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

    Ordu’daki halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti #1


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