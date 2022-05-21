Ordu’daki halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Bir ortaokulda görev yapan 36 yaşındaki müdür yardımcısı, arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan müdür yardımcısı, kurtarılamadı.

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi’ndeki Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Yardıma koşan arkadaşları Öztürk’e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.

Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.

4 yıldır görev yapıyordu

DHA’nın haberine göre bekar olduğu öğrenilen Raif Öztürk’ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.