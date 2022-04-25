Ordu'daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı

Semih Seymen isimli şahsa ve yolda annesiyle birlikte yürüyen 10 yaşındaki çocuğa silahla ateş ederek yaralayan şüpheliler, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geçtiğimiz hafta silahlı saldırı meydana geldi.

22 Nisan'da 17.00 sıralarında meydana gelen olayda özel banka ATM'sinden para çeken 31 yaşındaki Semih Seymen, kar maskeli şahıslar tarafından kurşunlandı.

Süleyman Felek Caddesi'ndeki banka önünde ayaklarından yaralanan Seymen, bankaya girmeye çalıştı.

10 yaşındaki çocuk da yaralandı

O sırada kar maskeli E.K. ile M.D.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri, sekerek annesiyle birlikte caddede yürüyen 10 yaşındaki Ç.D. isimli çocuğun sol bacağına isabet etti.

Çocuğun ve şahsın tedavisi sürüyor

Gözyaşları içerisinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralılar Semih Seymen ile Ç.D.'nin tedavisi devam ediyor.

Özel ekip kuruldu

Kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. KGYS kameralarından adım adım saldırganları takip eden özel ekip, şüphelilerin izine Çorum'un Sungurlu ilçesinde rastladı.

Kaldığı evde yakalandı

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, E.K ve M.D.'yi kullandıkları aracın içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada, hava filtresi içerisine gizlenmiş tabanca ve fişekleri ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganlarla birlikte hareket ettiğini belirlediği S.U.'yu da kaldığı evde yakaladı.

Adliyeye sevk edildi

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.













