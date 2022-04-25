Petrol
101.51
-4.37%
Euro
15.87
-0.33%
Dolar
14.77
0.19%
Altın
900.21
-1.69%
Borsa
2494
0.89%
Bitcoin
577.211
-1.78%
BTXN Coin
20.87
-17.28%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ordu'daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı

    Semih Seymen isimli şahsa ve yolda annesiyle birlikte yürüyen 10 yaşındaki çocuğa silahla ateş ederek yaralayan şüpheliler, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde geçtiğimiz hafta silahlı saldırı meydana geldi.

    22 Nisan'da 17.00 sıralarında meydana gelen olayda özel banka ATM'sinden para çeken 31 yaşındaki Semih Seymen, kar maskeli şahıslar tarafından kurşunlandı.

    Süleyman Felek Caddesi'ndeki banka önünde ayaklarından yaralanan Seymen, bankaya girmeye çalıştı.

    10 yaşındaki çocuk da yaralandı

    O sırada kar maskeli E.K. ile M.D.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri, sekerek annesiyle birlikte caddede yürüyen 10 yaşındaki Ç.D. isimli çocuğun sol bacağına isabet etti.

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #1

    Çocuğun ve şahsın tedavisi sürüyor

    Gözyaşları içerisinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralılar Semih Seymen ile Ç.D.'nin tedavisi devam ediyor.

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #2

    Özel ekip kuruldu

    Kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. KGYS kameralarından adım adım saldırganları takip eden özel ekip, şüphelilerin izine Çorum'un Sungurlu ilçesinde rastladı.

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #3

    Kaldığı evde yakalandı

    DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, E.K ve M.D.'yi kullandıkları aracın içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada, hava filtresi içerisine gizlenmiş tabanca ve fişekleri ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganlarla birlikte hareket ettiğini belirlediği S.U.'yu da kaldığı evde yakaladı.

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #4

    Adliyeye sevk edildi

    Şüphelinin evinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #5

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #6

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #7

    Ordu daki küçük çocuğu silahla yaralayanlar yakalandı #8


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

    Küresel okur yazarlık oranı
    Kitap

    Küresel okur yazarlık oranı

    Görüş Bildir