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    Ordu'daki okul bahçesinde drift attılar

    bir grup gencin okul bahçesinde yaptığı driftin ardından olay yerine giden polis ekipleri, gençlere 27 bin TL ceza yazdı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 09:30
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    Ordu'daki okul bahçesinde drift attılar

    Ordu’nun Ünye ilçesindeki Saraçlı Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun bahçesine minibüs sürücüsü girdi.

    Sürücünün arkadaşları olduğu öğrenilen yaklaşık 15 kişilik genç grubun önünde drift yapmaya başladı.

    Minibüs sürücüsünün drift yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonlarına kaydederken, yaşanabilecek bir kazanın ise kaçınılmaz olduğu görüldü.

    ARKADAŞLARI TELEFONLA KAYDETTİ

    Karla kaplı okul önünde aynı saatler içerisinde farklı iki araç sürücüsü, okulun bir başka bölgesine araçlarıyla geldi. Kullandıkları araçlarla drift yapmaya çalışan sürücüleri ise yanlarında bulunan arkadaşları cep telefonlarıyla çekmeye başladı.

    Ordu daki okul bahçesinde drift attılar #1

    27 BİN 375 LİRA CEZA ALDILAR

    Tehlikeli eğlencede kazaya davetiye çıkarılırken, drift anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Yaşananlar sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.

    Ordu daki okul bahçesinde drift attılar #2

    Ordu daki okul bahçesinde drift attılar #3


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