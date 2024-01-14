Ordu'daki sıcak su havuzunda baygın bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti Termal otelin sıcak su havuzunda yüzerken kalbi duran bir kişi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Nurettin Türkyılmaz (59) termal otelin sıcak su havuzu içinde otururken daha sonra suyun içinden baygın halde çıkartıldı.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Nabız ve solunumu duran Türkyılmaz'a otelin sağlık personeli ve otelde müşteri olarak bulunan hemşire müdahale etti.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Nurettin Türkyılmaz ilk müdahalenin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen Türkyılmaz hayatını kaybetti.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Nurettin Türkyılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)