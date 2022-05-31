Ordu'daki suç örgütleri çökertildi: 4 tutuklu

Toplamda 14 eylem gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütü üyeleri ekiplerce yakalandı. Fazla sayıda mühimmat ele geçirilirken, 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü, 14 eylem gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile gerçekleşen operasyonda, Ordu ve Giresun illerindeki 10 şüpheli hedef alındı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, çek senet tahsilatçılığı, işyeri kurşunlama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, ateşli silah bulundurma ve silahlı tehdit suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon 4 adet tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 24 adet değişik ebatlarda bıçak ve balta ele geçirildi.

4'ü tutuklandı 4'ü serbest

Operasyon çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri akabinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol, 3’ü serbest bırakıldı.