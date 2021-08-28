Ülkenin güneyinde etkili olan yangınlar, tatilcilerin rotasını Marmara bölgesine çevirdi. Balıkesir’in Marmara ilçesi, Avşa ve Ekinli adalarında konaklama yerleri tamamen doldu.

Akdeniz ve Ege bölgesinde etkili olan orman yangınları, günler süren havadan ve karadan müdahaleler ile söndürülebildi.

Bölgeyi saran alevler, binlerce hektar alanın küle dönmesine neden oldu.

Hal böyle olunca, özellikle yerli turistler tatil rotalarını değiştirdi.

TATİLCİLER ŞEZLONGLARDA KONAKLADI

Marmara Bölgesi'ni tercih eden tatilciler, Balıkesir'in Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adalarındaki otel, motel ve pansiyonları tamamen doldurdu

Bazı tatilciler yer bulamayınca, sahillerdeki şezlonglarda ve belediyeye ait bahçelerde konakladı.

SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'na, Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro ve deniz otobüsü seferlerinin sayıları artırıldı.

Orman yangınlarından sonra tatilcilerin yeni gözdesi: Marmara bölgesi VİDEO



“YILLIK İZİNLERİ İPTAL ETTİK”

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaşanan turist yoğunluğuna ilişkin şu sözleri kullandı:

“Adaların toplam nüfusu 9 bin 974 kişiden oluşuyor. Özellikle Muğla, Bodrum ve diğer tatil yerlerinde yaşanan orman yangınlarından sonra tatilciler adalarımızı tercih etti. Bu nedenle nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunluk hafta içerisinde de yaşanıyor. Bu nedenle belediye olarak daha iyi hizmet vermek için çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik. Sezon sonunda birlikte tatil yapacağız."