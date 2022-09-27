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    Ortaköy'de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı

    Gece kulübü önünde yaşanan ve 1’i kadın 3 kişinin sopalarla öldüresiye darbedildiği olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğer 4’üne ise ev hapsi cezası verildi.
    • 27.09.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:06
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    Ortaköy'de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı

    İstanbul Ortaköy’deki ünlü bir eğlence mekanına 8 Eylül gecesi saat 01.30 sıralarında gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

    Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

    Hem kadını hem de erkeği kapı önünde dövdüler

    Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri, ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de 2 erkeği feci şekilde dövdü.

    Kavgaya karışmayan diğer güvenlik görevlileri de 3 kişiyi darbeden arkadaşlarına engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

    Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları VİDEO

    4 kişi yaralandı

    Öte yandan darp olayının ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına motosikletle gelen 4 kişi, güvenlik görevlilerine ateş açtı.

    Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

    Çatışmada 4 kişi, hafif şekilde yaralandı.

    Ortaköy de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı #1

    9 kişi gözaltına alındı

    Hem dayak hem de çatışma, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Olay yerine giden ekipler, 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

    Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

    Ortaköy de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı #2

    Silahlı saldırıdaki 5 kişi tutuklandı

    Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı.

    Güvenlik görevlilerden Mesut G.'ye ise ev hapsi verildi.

    Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darbedilen Mesut E. ile İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıklarından dolayı dün emniyete giderek görevlilerden şikayetçi oldu.

    Ortaköy de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı #3

    Darpçılardan 1’i tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi

    Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A., E.S. M.G. ve M.B.’yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen  şüphelilerden E.S. tutuklanırken, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

    Ortaköy de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı #4

    Ortaköy de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı #5

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    Ortaköy de 3 kişiyi döven güvenlik görevlileri yakalandı: 1’i tutuklandı #7


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