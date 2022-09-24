İstanbul Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca darbedildi.

8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşanan olayda, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Kavga çıktı

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

10 kişilik güvenlik ekibi, 3 kişiyi dakikalarca darbetti

Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti.

DHA'nın haberine göre, daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Ortaköy'de eğlence mekanı önünde güvenlik görevlileri 1'i kadın 3 kişiyi dövdü VİDEO

Olay kameraya yansıdı

Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

































