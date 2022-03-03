Ortaköy'de eşiyle tartışan kadın 7'nci kattan düşüp öldü

Almanya'dan Türkiye'ye gelen çift kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Tartışma esnasında 7'nci katın penceresinden düşen kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaş Ortaköy’de dün yaşanan olayda 40 yaşındaki kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ebru C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

ALKOL ALIP KAVGA ETTİLER

Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlendi.

Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol aldıkları öğrenilen çiftin birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenildi.

OTELE GİRERKEN ÜZERİNDE OLAN ETEK, DÜŞTÜĞÜNDE YOKTU

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece külotlu çorap olduğu belirlendi.

KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN SÜRÜKLENDİ

Ayrıca kavga esnada otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ EŞ GÖZALTINDA

Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi eşi Özgür A. (35) gözaltına alındı.