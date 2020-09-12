Otomobilin, dönüş yapan otomobile yandan çarpması faciaya davetiye çıkardı.

İstanbul’un göbeği Ortaköy’de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

Akşam saatlerinde evinden çıkan 34 LB 4251 plakalı cipin sürücüsü Meyrem Karabulut, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Karabulut bir süre sonra durup sinyal verdikten sonra otoparka girmek istedi.

O esnada 34 AND 955 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyir halinde olan Maysa Niyazkulova, dönüş yapan cipe yandan çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Çarpma sonucu kontrolden çıkan cip, otoparkın içine uçarken, kaza sonucu iki kadın sürücü de yaralandı.

Feci kaza, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Ortaköy'de feci kazada ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada ViDEO

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otoparktaki çalışanlar sohbet ediyor. O esnada cip sürücüsü, cadde üzerinde durup dönüş için sinyal veriyor. Cip otoparka gireceği esnada otomobil yandan çarpıyor.

Kontrolden çıkan cip otoparka uçuyor. Çalışanlardan Serkan Atamış, kaza olacağını önceden fark edip kaçıyor.

Sandalyede oturan Murat Toptamış ve arkadaşı Sabri A. ise saniyelerle ölümden kurtuluyor. Kadın, kazanın şokuyla araçtan inerken, çalışanlar ise panikle etrafa kaçışıyor.

HER İKİ SÜRÜCÜ DE KUSURLU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Polis, yaptığı incelemede her iki sürücüyü de kusurlu buldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.