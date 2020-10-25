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    Ortaköy'de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi

    Korona tedbirlerini hiçe sayanlar, sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 11:27
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 12:05
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    Ortaköy'de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi

    Görüntüler, cuma akşamı İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup, eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

    Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı.

    Ortaköy'de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi ViDEO



    KORONAYA DAVETİYE

    Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

    Ortaköy de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi #1

    Ortaköy de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi #2

    Ortaköy de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi #3

    Ortaköy de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi #4

    Ortaköy de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi #5

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