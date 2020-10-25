Korona tedbirlerini hiçe sayanlar, sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

Görüntüler, cuma akşamı İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup, eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı.

Ortaköy'de koronavirüsü unutan grup, doyasıya eğlendi ViDEO

KORONAYA DAVETİYE

Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.