Ortaköy'de otobüsteki kavgayı ayırmak isteyen şoförün telefonunu çaldı

Şoförün yolcular arasında çıkan kavgayı yatıştırmak için koltuğundan kalktığı anı fırsat bilen hırsız kameraya yakalandı.

Ortaköy Dereboyu’nda seyir halinde olan halk otobüsünde, yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Seslerin yükselmesi ve tarafların birbirine küfretmesi üzerine kavgayı yatıştırmak isteyen otobüs şoförü aracı durdurdu.

KAVGAYI AYIRMAYA GİTTİ, CEP TELEFONUNDAN OLDU

Sürücü koltuğundan kalkan şoför yolcuların yanına giderek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Kavgayı fırsat bilen bir hırsız ise sürücü koltuğundaki cep telefonunu çalıp otobüsten indi.

KAMERA KAYITLARINI İZLEDİ

Bir süre sonra yolcular arasındaki kavga yatışırken, yerine dönen şoför de cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen şoför, kavgaya müdahale ettiği sırada telefonun çalındığını gördü.

"GERİ GELENE KADAR TELEFONUM GİTMİŞ"

Yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşıran otobüs şoförü, “Otobüsün içinde kavga çıktı. Ben de kavgayı ayırmaya gittim. Geriye döndüm koltuğuma oturdum. Son durakta telefonumun çalındığını fark ettim. Ben kavgayı ayırmaya gittim, geri gelene kadar telefonum gitmiş.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.