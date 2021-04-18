Ortaköy’de arkadaşıyla kaldırımda yürüyen turist kadına kontrolden çıkan otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde taksiden inen İran uyruklu Güler Geb Çetinkaya ve arkadaşı. ellerindeki kahveyle kaldırımda yürümeye başladı.

O esnada Mehmet K. yönetimindeki araç kaldırımdaki beton dubaları yerinden söktükten sonra arkadaşıyla yürüyen Çetinkaya’ya çarptı.

KÖTÜ DÜŞTÜ

Havalanarak takla atan genç kadın sırtüstü düşerek yaralandı. Kadının arkadaşı şok yaşarken, çevredeki vatandaşlar ve polis memuru koşarak kadının yanına geldi.

Ortaköy’de turist kadına aracın çarpma anı ViDEO

TEDAVİYE ALINDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çalışmaların ardından beton dubanın üstünde kalan araç çekici yardımıyla indirildikten sonra emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





























