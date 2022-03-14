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- Ortaköy'deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı
- DHA
- 14.03.2022 - 16:30
25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak İstanbul Ortaköy'de bulunan otelde yerleşen çiftin arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sonrasında otelin 7'nci kat penceresinden düşen Ebru Cizdam (41) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
EŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cizdam'ın dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEHŞET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan dehşet olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıktığı görülüyor.
Ortaköy'deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı VİDEO
KAÇMAYI BAŞARAMADI
Cinayetten saniyeler öncesinde eşi tarafından yerlerde sürüklenen genç kadının, odaya girmemek için direniği, ardından koridorda kaçmaya çalışırken Özgür Aydoğan'ın peşinden gittiği anlar kaydedildi.