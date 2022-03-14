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    Ortaköy'deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

    Dini nikahlı eşler arasındaki tartışma sonucunda otel penceresinden düşerek ölen kadının, cinayetinden önce yerlerde sürüklendiği görüntüler tespit edildi.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 16:30
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    Ortaköy'deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

    25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak  İstanbul Ortaköy'de bulunan otelde yerleşen çiftin arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma sonrasında otelin 7'nci kat penceresinden düşen Ebru Cizdam (41) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    EŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cizdam'ın dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEHŞET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Yaşanan dehşet olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıktığı görülüyor.

    Ortaköy'deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    KAÇMAYI BAŞARAMADI

    Cinayetten saniyeler öncesinde eşi tarafından yerlerde sürüklenen genç kadının, odaya girmemek için direniği, ardından koridorda kaçmaya çalışırken Özgür Aydoğan'ın peşinden gittiği anlar kaydedildi.

    Ortaköy deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı #1

    Ortaköy deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı #2

    Ortaköy deki eş cinayetinden saniyeler öncesinin görüntüleri ortaya çıktı #3


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