Osman Baydemir için Kırmızı Bülten talebi bakanlığa gönderildi! Osman Baydemir kimdir, nereli?

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında soruşturma açılan Osman Baydemir için Kırmızı Bülten talebi hazırlandı. Osman Baydemir kimdir, nereli? Osman Baydemir'in hayatı haberimizde...

HDP'li milletvekili Osman Baydemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma açıldı. Osman Baydemir'in kim olduğu ve hayatı da merak konusu haline geldi.

Yurt dışında olduğu değerlendirilen Osman Baydemir ile ilgili hazırlanan Kırmızı Bülten talebi ve İade Talepnamesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Peki Osman Baydemir neden aranıyor? İşte Osman Baydemir'in hayatı...

OSMAN BAYDEMİR KİMDİR?

Osman Baydemir 1 Ocak 1971'de memleketi olan Diyarbakır'da doğdu.

2004-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Halkların Demokratik Partisi mensubu Osman Baydemir, Kürt kökenli bir siyasetçidir.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl serbest avukatlık yapan Osman Baydemir, 1995 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

OSMAN BAYDEMİR'İN HAYATI

Hakkında Kırmızı Bülten talebinde bulunulan Osman Baydemir 1995-2002 yılları arasında İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, şube başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde DEHAP'tan Diyarbakır milletvekili adayı oldu; ancak parti barajı geçemediğinden seçilemedi. Mayıs 2003-Aralık 2003 tarihleri arasında ABD'de İngilizce eğitimi alan Baydemir, 7 dil bilmektedir.

Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk Araştırma Vakfı üyelikleri yanı sıra Göç ve İnsani Yardımlaşma Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesidir. GABB (Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği) Kurucu Üyesi ve Başkanıdır. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) eşbaşkanlığı yapmıştır.

OSMAN BAYDEMİR'İN SİYASİ HAYATI

2009 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar Demokratik Toplum Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kapatılan DTP'den sonra Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti.

Hakkında yüzlerce soruşturma açılan Baydemir hakkında, 13 Ocak 2010 tarihinde Türk mahkemeleri tarafından geçici olarak yurtdışına çıkma yasağı getirilmiştir. 4 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

25 Aralık 2013 tarihinde partisi BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi.2014 Türkiye yerel seçimleri'nde BDP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

BDP'nin kendini feshetmesiyle ardıl parti Halkların Demokratik Partisi'ne geçti. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Şanlıurfa 1.Sıra adayı olarak gösterilmiş ve seçilmiştir.

OSMAN BAYDEMİR'İN KİŞİSEL YAŞAMI

1 Haziran 2010 tarihinde kalp spazmı geçirip 3 gün müşahede altında kalmış ve her yıl geleneksel düzenlenen Diyarbakır Kültür Sanat Festivali açılışını gerçekleştirememiştir.

Osman Baydemir, 2005 yılında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ ile evlendi ve bugüne kadar 2 çocuk sahibi oldu.