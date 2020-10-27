Bir kadının mağazadan ayakkabı çalması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün sabah saatlerinde Osmangazi'deki İstiklal Mahallesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi.

Mağazanın ön kısmındaki stantta bir çift ayakkabının olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kamera kayıtlarında, orta yaşlardaki bir kadının küçük bir çocuk ile mağazanın önüne gelip, ayakkabı çaldığını gören iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu.

Polis, 150 TL değerindeki ayakkabıyı çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Osmangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada ViDEO