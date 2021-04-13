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Osmaniye'de 13 motosiklet ve bisiklet çaldı, yakalandı
10 gün içerisinde 13 motosiklet ve bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı.
- DHA
- 13.04.2021 - 17:18
- Güncelleme : 13.04.2021 - 17:52
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart-6 Nisan'da 13 bisiklet ve bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 112 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin K.U. olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
Saklandığı adreste yakalanan K.U., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Osmaniye'de 13 motosiklet ve bisiklet çaldı, yakalandı VİDEO