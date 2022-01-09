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- Osmaniye'de 14 yaşındaki genç kullandığı traktörün altında can verdi
Osmaniye'de 14 yaşındaki genç kullandığı traktörün altında can verdi
Babasına ait traktörü yola çıkarmak isteyen genç, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
- AA
- 09.01.2022 - 14:54
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyünde, babasının 01 DY 327 plakalı traktörünü yola çıkarmaya çalışan 14 yaşındaki Yunus Emre Yeşilyurt kaza geçirdi.
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
14 yaşındaki gencin kontorlündeki traktör, şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan genci görenler ise bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay bölgesine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce yapılan incelemenin ardından Yeşilyurt'un cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.