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    Osmaniye'de 14 yaşındaki genç kullandığı traktörün altında can verdi

    Babasına ait traktörü yola çıkarmak isteyen genç, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
    • AA
    • 09.01.2022 - 14:54
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    Osmaniye'de 14 yaşındaki genç kullandığı traktörün altında can verdi

    Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyünde, babasının 01 DY 327 plakalı traktörünü yola çıkarmaya çalışan 14 yaşındaki Yunus Emre Yeşilyurt kaza geçirdi.

    DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

    14 yaşındaki gencin kontorlündeki traktör, şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan genci görenler ise bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay bölgesine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ekiplerce yapılan incelemenin ardından Yeşilyurt'un cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Osmaniye de 14 yaşındaki genç kullandığı traktörün altında can verdi #1

    Osmaniye de 14 yaşındaki genç kullandığı traktörün altında can verdi #2


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