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    Osmaniye'de 17 yaşındaki aşısız genç, koronaya yenildi

    Lise öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle entübe edildiği hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 16:10
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    Osmaniye'de 17 yaşındaki aşısız genç, koronaya yenildi

    Osmaniye'de Bahçe Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim'de, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

    Sağlık durumu ağırlaşan Gülce, entübe edildi.

    Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    AŞI OLMADI

    Koronavirüse karşı aşılarını olmadığı öğrenilen Selma Gülce'nin cenazesi, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.


    Osmaniye de 17 yaşındaki aşısız genç, koronaya yenildi #1

    Osmaniye de 17 yaşındaki aşısız genç, koronaya yenildi #2

    Osmaniye de 17 yaşındaki aşısız genç, koronaya yenildi #3

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