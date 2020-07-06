Osmaniye'de 182 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bir yazlık evin bahçesinde 182 kök kenevir bitkisi ve 900 gram kubar esrar ele geçirilirken, bahçıvan olan K.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Omaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Dereobası köyü sınırları içerisindeki Ürün Yaylası'nda bulunan yazlık bir eve baskın düzenlendi.

Ekipler, yüksek duvar ve tel örgülerle çevrili olan bahçe içerisini drone ile görüntüleyerek kenevir bitkilerini tespit etti.

182 KÖK KENEVİR BİTKİSİ

Baskında evin bahçesinde ve eklentilerinde narkotik köpeği 'dora' ile yapılan aramada boyları yaklaşık 1.5-2 metre arasında değişen 182 kök kenevir bitkisi ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen bahçıvan K.P. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.