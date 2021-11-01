Osmaniye’de 2 kişi, ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki sınav merkezinde yapılan sınavda, U.S. ve A.K. isimli şahısların üzerinden kopya düzeneği çıktı.

Osmaniye’de, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki e-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda, 2 kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Durumu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. (27) ve A.K. (43) isimli şahısların üzerinde arama yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda özel olarak dikilmiş kıyafetlerin içinde 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 5 KEZ BAŞARISIZ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Ses ve görüntü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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GÖRÜNTÜLÜ OLARAK BAĞLANTI KURDULAR

Şüphelilerin, üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.