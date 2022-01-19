Osmaniye'de 22 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

Ev ve iş yerlerini mesken tutan 17 yaşındaki hırsız, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Raufbey ve Mimar Sinan mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

HIRSIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Soyulan ev ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bisiklet ve çeşitli malzemeleri çalan şahsın 22 adet suç kaydı bulunan 17 yaşındaki A.C.Ç. olduğunu tespit etti.

Osmaniye'deki hırsız kamerada VİDEO



YAKALANIP TUTUKLANDI

Saklandığı adresi belirleyen ekipler, A.C.Ç.’yi düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen A.C.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.