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- Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı
Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı
Sanayi sitesindeki 3 iş yerine giren, çay ocağından da çay ve şekerleri çalan hırsızın kimliğinin tespit edildiği belirtilirken, o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 10.02.2021 - 12:50
- Güncelleme : 10.02.2021 - 12:59
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini açmak isteyen 3 esnaf, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
İş yerlerinin kapılarının demir levye ile kırıldığını fark eden esnaflar, içeriye girdiklerinde bozuk paraların yerinde olmadığını gördü.
Ayrıca hırsızın, girdiği çay ocağından çay ve şekerleri aldığı da tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI TESPİT ETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kameralara yakalandı İZLE