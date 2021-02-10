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Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı

Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı

Sanayi sitesindeki 3 iş yerine giren, çay ocağından da çay ve şekerleri çalan hırsızın kimliğinin tespit edildiği belirtilirken, o anlar kameraya yansıdı.