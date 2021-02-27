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    Osmaniye'de 4 kadını taciz eden şüpheli yakalandı

    Osmaniye'de farklı zamanlarda 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 10:40
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    Osmaniye'de 4 kadını taciz eden şüpheli yakalandı

    Osmaniye ​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Raufbey, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı cinsel taciz olayıyla ilgili çalışma başlattı.

    Mağdurların ifadelerine başvuran, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

    17 yaşındaki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye cinsel taciz

    Şüphelinin yürüyerek evine dönen kadını elle taciz ettiği görüntüler ise kameraya yansıdı.

    Osmaniye cinsel taciz

    Osmaniye cinsel taciz

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