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- Osmaniye’de 5 kişilik araçtan 9 mülteci çıktı
Osmaniye’de 5 kişilik araçtan 9 mülteci çıktı
- İHA
- 06.08.2021 - 11:10
- Güncelleme : 06.08.2021 - 11:12
Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik D-400 Adana istikameti uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.
9 MÜLTECİ YAKALANDI
Denetimler esnasında A.E. yönetimindeki ticari araç dikkati çekti. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 5 kişi kapasiteli ticari araçta, 6’sında resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 9 Suriyeli mülteci yakalandı.
GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Araç sürücüsü A.E. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Osmaniye’de 5 kişilik araçtan 9 mülteci çıktı ViDEO