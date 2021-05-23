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- Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı
- DHA
- 23.05.2021 - 14:39
- Güncelleme : 23.05.2021 - 14:41
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler, ülkeye yasa dışı girişleri engellemek amacı ile E-90 Otoyolu üzerinde denetimler yaptı.
Uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durduruldu.
İRAN’DAN GİRDİKLERİ BELİRLENDİ
14 yolcu kapasiteli minibüslerden üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 6'sı Pakistan, 2'si bebek 68’i Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan 74 göçmen indirildi.
Göçmenlerin, Türkiye'ye İran’dan girdikleri belirlendi.
MASKE VE YEMEK DAĞITILDI
Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske ve yemek dağıtıldı.
Şahısları Diyarbakır'dan getirdikleri tespit edilen minibüs sürücüleri M.K. ile M.E.K. gözaltına alındı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile M.E.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şahıslara, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 139 bin 934 lira ceza kesildi.
Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı VİDEO