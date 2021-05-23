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Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı

14 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı. Şahısları yasa dışı yollar ile ülkeye sokan 2 kişiye para cezası verildi.