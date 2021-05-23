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    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı

    14 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı. Şahısları yasa dışı yollar ile ülkeye sokan 2 kişiye para cezası verildi.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 14:41
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    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler, ülkeye yasa dışı girişleri engellemek amacı ile E-90 Otoyolu üzerinde denetimler yaptı.

    Uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durduruldu.

    İRAN’DAN GİRDİKLERİ BELİRLENDİ

    14 yolcu kapasiteli minibüslerden üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 6'sı Pakistan, 2'si bebek 68’i Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan 74 göçmen indirildi.

    Göçmenlerin, Türkiye'ye İran’dan girdikleri belirlendi.

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı #1

    MASKE VE YEMEK DAĞITILDI

    Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske ve yemek dağıtıldı.

    Şahısları Diyarbakır'dan getirdikleri tespit edilen minibüs sürücüleri M.K. ile M.E.K. gözaltına alındı.

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı #2

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile M.E.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şahıslara, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 139 bin 934 lira ceza kesildi.

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı #3

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı #4

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı #5

    Osmaniye’de 74 kaçak göçmen yakalandı #6

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