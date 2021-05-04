- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı
- İHA
- 04.05.2021 - 08:41
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:23
Osmaniye'de, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla D-400 karayolu üzerinde uygulama yaptı.
KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI
Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta kimlik kontrolü yapıldı.
Resmi makamlarca verilen kimlik belgesine sahip olmayan Afgan uyruklu 9 şahsın ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
2 BİN DOLAR VERDİLER
Şahısların kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar verdiği, İran sınırından Van’ın Doğubayazıt ilçesi üzerinden Türkiye’ye girdikleri tespit edildi.
Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alınan 3 araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.