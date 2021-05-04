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    Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

    Yapılan denetimler sırasında, şüphe üzerine durdurulan aracın içinde 9 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:23
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    Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

    Osmaniye'de, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla D-400 karayolu üzerinde uygulama yaptı.

    KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

    Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta kimlik kontrolü yapıldı.

    Resmi makamlarca verilen kimlik belgesine sahip olmayan Afgan uyruklu 9 şahsın ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

    Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı #1

    2 BİN DOLAR VERDİLER

    Şahısların kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar verdiği, İran sınırından Van’ın Doğubayazıt ilçesi üzerinden Türkiye’ye girdikleri tespit edildi.

    Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alınan 3 araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

    Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı #2

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