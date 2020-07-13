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    Osmaniye'de, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Ambulans ile çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi, yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 17:51
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    Osmaniye'de, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde, Gökhan K.'nin kullandığı 80 HC 032 plakalı ambulans ile Ali E.'nin kullandığı 34 USN 07 plakalı otomobil çarpıştı.

    2 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle savrulup yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerinin önüne çarparak durabildi. Kazada ise otomobilde bulunan Zübeyde Y. ile Fatma E. yaralandı.

    Olay yerine çağrılan ambulanslar ile yaralılar Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Osmaniye'de, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #1

    Osmaniye'de, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #2

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