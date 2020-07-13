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- Osmaniye'de, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye'de, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ambulans ile çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi, yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 13.07.2020 - 17:51
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde, Gökhan K.'nin kullandığı 80 HC 032 plakalı ambulans ile Ali E.'nin kullandığı 34 USN 07 plakalı otomobil çarpıştı.
2 YARALI
Çarpmanın etkisiyle savrulup yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerinin önüne çarparak durabildi. Kazada ise otomobilde bulunan Zübeyde Y. ile Fatma E. yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslar ile yaralılar Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.