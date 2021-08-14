Rampada durduktan sonra geri gitmeye başlayan otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü Ayşenur Yeksek, yol kenarındaki tarlaya uçtu.2 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Osmaniye’de, Ayşenur Yeksek idaresindeki otomobil Gaziantep-Osmaniye D-400 kara yolunda seyir halindeyken, Kırmıtlı köyü mevkisindeki rampada durdu.

Yeksek, birden geri gitmeye başlayan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan Zeynep Yeksek ile kızı Hatice Zumre Yeksek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan yaralı Medine B. ise yaralı olarak kaza yerinde bulunan ambulansa alınarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Anne ve kızın cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılarak olay yerinden hazır bekletilen cenaze aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye’de anne ve kızı, tarlaya uçan araçta can verdi VİDEO