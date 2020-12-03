Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.442
0.90%
EXEN Coin
11.52
5.01%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Osmaniye'de apartman girişinde bebek bulundu

    Osmaniye'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek bulundu.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 05:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de apartman girişinde bebek bulundu

     

    Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, dışarıdan bebek ağlaması duyan vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında apartman girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek ile karşılaştı.

    İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, muayenesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli memurlara teslim edildi.

    Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Osmaniye de apartman girişinde bebek bulundu #1

    Osmaniye de apartman girişinde bebek bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir