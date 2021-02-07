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Osmaniye'de apartman girişinde silahlı çatışma anı

Osmaniye'de apartman girişinde silahlı çatışma anı

Osmaniye’de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi birbirlerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.