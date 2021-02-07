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    Osmaniye'de apartman girişinde silahlı çatışma anı

    Osmaniye’de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi birbirlerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 11:15
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    Osmaniye'de apartman girişinde silahlı çatışma anı

    Osmaniye'nin merkez Fakıuşağı Mahallesinde meydana gelen olayda, H.S.D. ve H.Ç. isimli şahıslar arasında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunuyordu.

    PUSU KURDU

    H.Ç. isimli şahıs, H.S.D.’ye bir sitenin girişinde pusu kurdu. Apartmanın kapısından çıkan H.S.D.’ye kurşun yağdırmaya başlayan H.Ç., aynı şekilde karşılık gördü.

    Osmaniye de apartman girişinde silahlı çatışma anı #1

    YARALANAN OLMADI

    Dakikalarca birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.
    Yaşanılan silahlı çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasından teşhis ettikleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Osmaniye de apartman girişinde silahlı çatışma anı #2

    1 TUTUKLAMA

    Kısa sürede yerleri belirlenen şahıslar düzenlenen ayrı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S.D. serbest bırakılırken H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kız yüzünden çatışma VİDEO

    Osmaniye de apartman girişinde silahlı çatışma anı #3

    Osmaniye de apartman girişinde silahlı çatışma anı #4

    Osmaniye de apartman girişinde silahlı çatışma anı #5

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