Osmaniye’de araç, evin çatısına düştü: 4 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Dumanlı Yaylası istikametinden ilçe merkezine giden hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve aşağıdaki evin üzerine düştü.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürdü.
EVİN BOŞ OLMASI, FACİAYI ÖNLEDİ
Evde kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önlenmesini sağladı. Kaza sonucu evde ve araçta hasar meydana geldi.
Olayla ilgili olarak resmî soruşturma başlatıldığı bildirildi.