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    Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldürdü

    Arazi yüzünden tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 35 yaşındaki Zübeyir K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 19:40
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    Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldürdü

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde yaşayan Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. arasında arazi yüzünden tartışma çıktı.

    Baba Zeki K., ilerleyen dakikalarda yanında bulundurduğu pompalı tüfekle oğlunu vurdu.

    3 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan Zübeyir K., önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç gündür Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zübeyir K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Osmaniye de arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldürdü #1

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