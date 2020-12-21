Osmaniye'de arkadaşının eşi tarafından darbedildi

Alacağını istediği arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile saldırıya uğradığını öne süren kadın, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Osmaniye'de yaşayan esnaf S.E. iddiaya göre, iki yıl önce iş yerinde tanıştığı G.A.'ya ev alması için borç olarak 2 tam altın verdi.

Bir yıl önce yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle altınları isteyen S.E., sürekli oyalandı.

EVİNE GİDİNCE TAHRA İLE SALDIRIYA UĞRADI

Yine iddiasına göre, geçen hafta alacağını istemek için gittiği G.A.'nın evinde, arkadaşının kocası H.A. tarafından tahra ile darbedildi.

SALDIRGAN SERBEST KALDI

Yaşadıklarını anlatan kadın,"Kapıyı arkadaşımın eşi H.A. açtı. Kolumdan tutarak beni çekti, kendimi zor kurtardım. Arkamı dönüp dışarı çıkarken bu defa başıma birkaç kez tahrayla vurdu. Bir genç yardımıma koştu ve beni hastaneye kaldırdılar. İki gün hastanede yattım. Saldırgandan şikayetçi oldum ancak şahsı gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktılar." dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Saldırganın ceza almadığı için can güvenliği bulunmadığını ileri süren S.E., "Dışarı çıkamıyorum, iş yerimi açamıyorum. Tekrar darbedilmekten korkuyorum. Başımın sağ ve sol taraflarında 7'şer dikiş, omuzumda ezikler, morluklar var. Saldırgan elini kolunu sallayrak rahat bir şekilde geziniyor. Devletimize sesleniyorum, lütfen yardımcı olsunlar." diye konuştu.