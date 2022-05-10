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    Osmaniye'de asansör ve duvarın arasına sıkışan bebeğin durumu ağır

    1,5 yaşındaki bebeğiyle misafirliğe giden kadın, dönüşte bebek arabasındaki oğluyla asansöre bindi. İnerken asansörün hareket etmesi sonucu duvar ve asansörün arasında sıkışan bebek ağır yaralandı.
    • 10.05.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:30
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    Osmaniye'de asansör ve duvarın arasına sıkışan bebeğin durumu ağır

    Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'ne misafirliğe giden kadın, apartmandan çıkarken bebek arabasıyla asansöre bindi.

    1,5 yaşındaki Ali Haydar Demir isimli bebeğiyle asansörden inmek isteyen kadın, bu sırada asansörün hareket etmesiyle korku dolu anlar yaşadı.

    Bebek, asansörle duvarın arasına sıkıştı

    Asansörün hareket etmeye başladığı esnada ise bebek arabası, duvar ile asansör arasında sıkıştı.

    AA'da yer alan bilgiye göre, ihbar üzerine adrese itfaiye ve CANKUR ekipleri yönlendirildi.

    Osmaniye de asansör ve duvarın arasına sıkışan bebeğin durumu ağır #1

    Ağır yaralanan Ali Haydar tedavi altına alındı

    Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Demir, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Osmaniye de asansör ve duvarın arasına sıkışan bebeğin durumu ağır #2


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