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    Osmaniye'de baba, kızı tarafından öldürüldü

    Annesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, suç aletiyle birlikte teslim oldu.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 08:27
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    Osmaniye'de baba, kızı tarafından öldürüldü

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde ikamet eden ve eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K. (45), kızı Cennet K.'ye (20) ikinci kez evlenmek istediğini anlattı.

    Baba-kız tartışarak evden çıktı.

    Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

    BIÇAKLA POLİSE TESLİM OLDU

    Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Osmaniye de baba, kızı tarafından öldürüldü #1

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    Osmaniye de baba, kızı tarafından öldürüldü #3

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