Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Akrabalar arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

Olay Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hasan Timi (52) isimli bir vatandaş bıçaklanarak ağır yaralandı.

Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Timi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan ve hayatını kaybeden Hasan Timi ile aynı ismi taşıyan amcasının oğlu Hasan Timi ise yaralanarak aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



