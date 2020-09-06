Osmaniye'de bir berber silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir berber, dükkanında çalıştığı sırada, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029. Sokak'ta meydana gelen olayda, araçla berber dükkanına gelen bir kişi, tabancayla Ömer Filiz’e (41) ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurşunların hedefi olan Ömer Filiz kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Filiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, cinayet şüphelisi M.Y.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



