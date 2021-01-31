Osmaniye'de boşandığı eşinin sevgilisini öldürdü

Eski eşinin evini basan Erkan U. bıçakla dehşet saçtı. Göğsünden ve kalbinden yaralanan Kürşad Sade, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Mimar Sinan Mahallesi'ne bağlı Aziz Mahmud Hüdayi Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan Fatma Pınar K.'nin evinden iddiaya göre kavga sesleri geldi.

ESKİ EŞİ EVİ BASTI

Bir süre sonra sesler kesilince bu kez binaya Fatma Pınar K.’nın kısa süre önce boşandığı eşi Erkan U. geldi. Erkan U.’nun eve girmesinin hemen ardından evden tekrar kavga sesleri yükseldi.

YENİ SEVGİLİYLE BIÇAKLI DÜELLO: 1 ÖLÜ

Erkan U., Fatma Pınar K.’nın evinde erkek arkadaşı Kürşad Sade isimli adamı görünce eski eş ve yeni sevgili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında birbirlerine bıçakla saldıran Erkan U. ve Kürşad Sade aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Göğsünden ve kalbinden yaralanan Kürşad Sade, Osmaniye’deki özel bir hastaneye aldırılarak tedavi altına alındı. Kürşad Sade, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL POLİSE TESLİM OLDU

Erkan U. ise olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. Kavga esnasında Fatma Pınar K.’nın 2 çocuğunun evde olduğu ve olayın çocukların gözü önünde yaşandığı öğrenildi.