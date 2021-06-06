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- Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı
Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı
Tarladaki yangına havadan müdahale edilirken, oluşan zarar görüntülendi.
- AA & Ensonhaber
- 06.06.2021 - 16:34
- Güncelleme : 06.06.2021 - 17:51
Osmaniye'de bir tarlada çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü.
Hasanbeyli ilçesine bağlı Çolaklı köyü yakınlarındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BUĞDAY EKİLİ TARLA KÜL OLDU
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Durumun yetkililere bildirilmesiyle yangına müdahale başladı. Bir helikopter de alevlere havadan müdahale etti.
Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı ViDEO
300 DÖNÜM ALANDA YANGIN
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan ile bir biçerdöver zarar gördü.
Söndürme işleminin ardından tarlada oluşan hasar kameraya yansıdı.