Tarladaki yangına havadan müdahale edilirken, oluşan zarar görüntülendi.

Osmaniye'de bir tarlada çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü.

Hasanbeyli ilçesine bağlı Çolaklı köyü yakınlarındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BUĞDAY EKİLİ TARLA KÜL OLDU

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Durumun yetkililere bildirilmesiyle yangına müdahale başladı. Bir helikopter de alevlere havadan müdahale etti.

Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı ViDEO

300 DÖNÜM ALANDA YANGIN

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan ile bir biçerdöver zarar gördü.

Söndürme işleminin ardından tarlada oluşan hasar kameraya yansıdı.