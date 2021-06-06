Euro
10.5448
-0.05%
Dolar
8.6429
-0.28%
Altın
524.74
-0.43%
Borsa
1.448
1.08%
Bitcoin
312.637
-1.33%
EXEN Coin
34.82
-1.97%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı

    Tarladaki yangına havadan müdahale edilirken, oluşan zarar görüntülendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.06.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı

    Osmaniye'de bir tarlada çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü.

    Hasanbeyli ilçesine bağlı Çolaklı köyü yakınlarındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    BUĞDAY EKİLİ TARLA KÜL OLDU

    Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

    Durumun yetkililere bildirilmesiyle yangına müdahale başladı. Bir helikopter de alevlere havadan müdahale etti.

    Osmaniye'de buğday ekili tarlada yangın çıktı ViDEO

    300 DÖNÜM ALANDA YANGIN

    Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan ile bir biçerdöver zarar gördü.

    Söndürme işleminin ardından tarlada oluşan hasar kameraya yansıdı.

    Osmaniye de buğday ekili tarlada yangın çıktı #1

    Osmaniye de buğday ekili tarlada yangın çıktı #2

    Osmaniye de buğday ekili tarlada yangın çıktı #3

    Osmaniye de buğday ekili tarlada yangın çıktı #4

    Osmaniye de buğday ekili tarlada yangın çıktı #5

    Osmaniye de buğday ekili tarlada yangın çıktı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir