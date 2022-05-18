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    Osmaniye'de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

    Hırsızın çaldığı motosiklet, güvenlik kamerasından takip edildi. Tespit edilen hırsız gözaltına alınırken, motosiklet de sahibine verildi.
    • 18.05.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 16:57
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    Osmaniye'de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, motosikletini evinin bahçesine park etti.

    Motosikletini park ettiği yerde göremeyen vatandaş durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

    Şahıs tespit edildi

    İhbar üzerine motosikletin çalındığı adrese ekipler sevk edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın B.M.A. olduğu belirledi.

    Gözaltına alındı

    Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

    Motosiklet teslim edildi

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.M.A., adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

    Osmaniye de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi #1


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