Camiye giren bir şahıs, klimaların bakır kablolarını çaldı. Şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Osmaniye’nin merkez ilçesinde bulunan bir caminin klimalarının çalışmadığını fark eden cami imamı, klimanın bakır kablolarının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamaralarının görüntülerini inceledi.

Görüntülerde camiye giren bir şahsın klima kablolarını çaldığı anlar görüldü.

İhbar üzerine camiye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği sevk edildi.

Ekipler kamera kayıtlarının inceleyerek hırsızlık yapan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan M.C.G. (16) olduğunu belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

M.C.G., yapılan çalışmalar ile metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVLERDEN ALTIN ÇALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Şahsın farklı tarihlerde hırsızlık amacıyla girdiği evlerden 6 adet tam altın ile 2 adet çeyrek altın çaldığı öğrenildi.

Osmaniye’de camide hırsızlık: Klima kablolarını çaldı VİDEO