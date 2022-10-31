Osmaniye'de çamurlu ayakkabılarını çıkarıp hastaneye girdiler

Ayak burkulması şikayetiyle arkadaşıyla birlikte hastaneye giden bir kişi, acil servis bölümüne girerken ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark etti. Kapıda ayakkabılarını çıkaran iki arkadaş kamerada.

Sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Osmaniye'de yaşanan olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, ayak burkulması şikayetiyle hastaneye gitti.

Çamurlu ayakkabılarını çıkardılar

Burada acil servis bölümüne yönelen vatandaş, hastanenin kirlenmemesi için çamurlu ayakkabıları çıkarmayı tercih etti.

Bu şekilde binaya giren kişiye yanındaki arkadaşı da aynı şekilde eşlik etti.

Galoş verildi

Hastane personeli, ayakkabılarını acil servisin kapısına bıraktıklarını gördüğü iki arkadaşa giymeleri için galoş verdi.

Osmaniye'de çamurlu ayakkabılarını çıkarıp hastaneye girdi VİDEO











Kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor.

İHA'nın aktarımına göre; film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu net şekilde fark ediliyor.