Osmaniye'de Ceyhan Nehri kıyısında oluşan büyük yarıklar görüntülendi Gökçedam köyünde, deprem sonrası Hemite Kalesi'nden Ceyhan Nehri kıyısına kadar uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alanda büyük yarıklar oluştu. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yarıklar görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören illerden biri de Osmaniye oldu.

Şehirde 1008 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 604 kişi de yaralandı.

Ülkeyi yasa boğan afet sonrası yapıların yanı sıra doğada da ağır tahribat oluştu.

Metrelerce uzanan yarıklar

Merkeze bağlı Gökçedam köyünde, arazide deprem sonrası oluşan dev yarıklar ise dikkat çekti.

Hemite Kalesi ile Ceyhan Nehri kıyısına kadar oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alandaki dev yarıkların, bazı bölgelerde 2 metrelik derinliklerinin olduğu görüldü.

"1 kilometrelik büyük yarık ve obruklar oluştu"

Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüleri, köyde yaşayan Selahattin Cömert, “Köyümüzde depremde 1 kilometrelik büyük yarık ve obruklar oluştu. Afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.