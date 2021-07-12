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    Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı

    Genç bir kadını takip eden tacizci şahıs, kadının girdiği apartmanda iki kez cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın, polis ekiplerine haber verdi. Tacizci şahıs kısa sürede yakalandı.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:13
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    Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı

    Osmaniye’de 4 Temmuz günü evine gitmekte olan genç bir kadın, bisikletli bir şahıs tarafından takip edildi.

    Kadının bir apartmana girmesi üzerine zanlı da peşinden gitti.

    Zanlı, apartman kapısından içeriye giren kadından kapıyı tutmasını istedi.

    Kadın ile aynı anda apartmana giren zanlı, kadını bir süre daha arkadan takip ederken cinsel organını çıkardı.

    Kadınla aynı asansöre binen zanlı, kadın indikten sonra ikinci kez cinsel organını çıkardı.

    BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

    Kadın durumu fark edince tepki göstererek polisi aradı.

    Kadının tepkisi üzerine zanlı hızla apartmandan çıktı, bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

    Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı #1

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Görüntülerden zanlının kimliği tespit edildi.

    Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı #2

    TACİZ SUÇLARINDAN KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Şahsın daha önceden cinsel taciz suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Y.E.K olduğu belirlendi.

    Y.E.K, yapılan fiziki takibin ardından kısa sürede gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.E.K, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı #3

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