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Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı

Osmaniye’de cinsel organını gösteren tacizci tutuklandı

Genç bir kadını takip eden tacizci şahıs, kadının girdiği apartmanda iki kez cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın, polis ekiplerine haber verdi. Tacizci şahıs kısa sürede yakalandı.