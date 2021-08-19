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Osmaniye'de cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı
27 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 19.08.2021 - 07:26
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün T.M. (27) isimli kadın, polise gidip M.O. (45) isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu.
POLİS HEMEN YAKALADI
Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.'yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi'nde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.