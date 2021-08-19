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    Osmaniye'de cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı

    27 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 07:26
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    Osmaniye'de cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün T.M. (27) isimli kadın, polise gidip M.O. (45) isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu.

    POLİS HEMEN YAKALADI

    Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.'yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi'nde gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Osmaniye de cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı #1

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