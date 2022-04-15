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    Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

    Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.
    • 15.04.2022 - 18:26
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    Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

    Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, infazcı ve emir oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu şüpheliler M.E., A.E., A.A.M., A.H., R.M. ve A.H.'nın kente kaçak yollarla gelip, kamufle hayat sürdüğü saptandı.

    6 şüpheli yakalandı

    12 Nisan'da Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

    DHA'nın aktardığına göre Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital malzemelere el konuldu.

    Tutuklandılar

    Şüpheliler, getirildiği Osmaniye emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Osmaniye de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama #1

    Osmaniye de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama #2

    Osmaniye de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama #3


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