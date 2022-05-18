Osmaniye'de ders verdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

44 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök, sınıfta ders verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gök, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi 44 yaşındaki Murat Gök, ders anlattığı esnada kalp krizi geçirdi.

Öğrencileri kalp masajı yaptı

Öğrencilerinin hemen kalp masajı yaptığı Gök, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahar şenlikleri iptal edildi

AA'nın haberine göre, OKÜ senatosunca yayınlanan taziye mesajında, Gök'ün ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmesi nedeniyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek, "Gök'ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.