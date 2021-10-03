- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti
Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti
Düğüne giden nişanlı çift Cennet Erdoğan ile Mehmet Özdemircioğlu’na, maganda kurşunu isabet etti. Nişanlı çift, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 03.10.2021 - 15:36
Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Döğenli Mahallesi’nde, 2 Ekim günü akşam saatlerinde, Yüksel ve Pınar Eser çiftinin düğün töreninde silahlar patladı.
Onlarca davetlinin bulunduğu alanda ateşlenen silahtan çıkan mermiler, davetliler arasındaki nişanlı çifte isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Cennet Erdoğan ile Mehmet Özdemircioğlu, bacağına ve diz kapağına isabet eden mermiler ile yaralandı.
Yaralı çift, Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Özdemirlioğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.
Silahı ateşleyen şahsın belirlenmesine yönelik, çalışma başlatıldı.