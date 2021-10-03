Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
417.100
0.19%
EXEN Coin
20.20
1.25%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti

    Düğüne giden nişanlı çift Cennet Erdoğan ile Mehmet Özdemircioğlu’na, maganda kurşunu isabet etti. Nişanlı çift, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti

    Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Döğenli Mahallesi’nde, 2 Ekim günü akşam saatlerinde, Yüksel ve Pınar Eser çiftinin düğün töreninde silahlar patladı.

    Onlarca davetlinin bulunduğu alanda ateşlenen silahtan çıkan mermiler, davetliler arasındaki nişanlı çifte isabet etti.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Cennet Erdoğan ile Mehmet Özdemircioğlu, bacağına ve diz kapağına isabet eden mermiler ile yaralandı.

    Yaralı çift, Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Özdemirlioğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

    Silahı ateşleyen şahsın belirlenmesine yönelik, çalışma başlatıldı.

    Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir