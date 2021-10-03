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Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti

Osmaniye’de düğündeki maganda kurşunu, nişanlı çifte isabet etti

Düğüne giden nişanlı çift Cennet Erdoğan ile Mehmet Özdemircioğlu’na, maganda kurşunu isabet etti. Nişanlı çift, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.