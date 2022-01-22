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Osmaniye'de ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulunan kişi: Sınavları geçemedim

Osmaniye'de ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulunan kişi: Sınavları geçemedim

Ehliyet sınavına giren A.K.'dan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği bulurken A.K., "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.