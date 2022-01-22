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- Osmaniye'de ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulunan kişi: Sınavları geçemedim
Osmaniye'de ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulunan kişi: Sınavları geçemedim
Ehliyet sınavına giren A.K.'dan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği bulurken A.K., "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
- DHA
- 22.01.2022 - 22:58
Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.
KOPYA DÜZENEĞİNİ 6 BİN LİRAYA ALMIŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'de ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu - VİDEO